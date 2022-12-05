С улиц Нижнего Тагила исчезла новогодняя гирлянда

Гирлянда провисела на главной площади больше 20 лет Фото: Лев ИСТОМИН

С улиц Нижнего Тагила 2 декабря исчезла новогодняя гирлянда, которая радовала горожан в зимние праздники с 1990-х годов. Украшение висело на главной площади города между двух семиэтажных домов по проспекту Строителей.

В ходе обследования выяснилось, что гирлянда опасна для горожан, так как не соответствует требованиям безопасности. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Взамен исчезнувшей гирлянды в центре Нижнего Тагила появятся новые световые праздничные элементы.

Отметим, что в городе проведут полноценный новогодний праздник для детей. На Театральной площади появится ледовый городок с ледовыми скульптурами и снежными горками. В праздники тут будут гулять ростовые куклы.