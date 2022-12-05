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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:23

С улиц Нижнего Тагила исчезла новогодняя гирлянда

Она опасна для горожан
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Гирлянда провисела на главной площади больше 20 лет

Гирлянда провисела на главной площади больше 20 лет

Фото: Лев ИСТОМИН

С улиц Нижнего Тагила 2 декабря исчезла новогодняя гирлянда, которая радовала горожан в зимние праздники с 1990-х годов. Украшение висело на главной площади города между двух семиэтажных домов по проспекту Строителей.

В ходе обследования выяснилось, что гирлянда опасна для горожан, так как не соответствует требованиям безопасности. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Взамен исчезнувшей гирлянды в центре Нижнего Тагила появятся новые световые праздничные элементы.

Отметим, что в городе проведут полноценный новогодний праздник для детей. На Театральной площади появится ледовый городок с ледовыми скульптурами и снежными горками. В праздники тут будут гулять ростовые куклы.