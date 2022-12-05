Проехать нельзя будет от Балаклавского тупика до улицы Шефской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Корепина. Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на участке будут проводить работы по строительству тепловых сетей.

- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Проехать нельзя будет от Балаклавского тупика до улицы Шефской с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года.

Напомним, с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года сотрудники ООО «Атлас Парк Столиц - 3» перекроют движение на Айвазовского. Проехать нельзя будет по участку от Циолковского до Щорса. На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации.