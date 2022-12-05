Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 10:56

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Корепина

На участке будут проводить работы по строительству тепловых сетей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проехать нельзя будет от Балаклавского тупика до улицы Шефской

Проехать нельзя будет от Балаклавского тупика до улицы Шефской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Корепина. Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на участке будут проводить работы по строительству тепловых сетей.

- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Проехать нельзя будет от Балаклавского тупика до улицы Шефской с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года.

Напомним, с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года сотрудники ООО «Атлас Парк Столиц - 3» перекроют движение на Айвазовского. Проехать нельзя будет по участку от Циолковского до Щорса. На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации.