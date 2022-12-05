Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре выросли почти на треть

Пассажирский поезд. Фото из архива СвЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров (+27,7%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+32,3%). Пассажирооборот в ноябре 2022 года составил 634 млн пасс-км, что на 30,5% больше ноября 2021 года.

За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 26,7 млн пассажиров, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 20,1 млн пассажиров (+8,8%), в дальнем следовании – 6,6 млн (+12,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2022 года вырос на 10,2% и составил 7,3 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в ноябре 2022 года перевезено 92,1 млн пассажиров, что на 15,2% выше показателя прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 83,9 млн пассажиров (+13,4%), в дальнем следовании – 8,2 млн (+37,8%). Пассажирооборот в ноябре 2022 года составил 8,6 млрд пасс-км, что на 33,2% превышает аналогичный показатель 2021 года.

Всего за 11 месяцев 2022 года перевезено 1040,5 млн пассажиров (+7,9% к январю-ноябрю 2021 года), из них в пригородном сообщении –940,5 млн пассажиров (+7%), в дальнем следовании – 100 млн (+17,1%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2022 года вырос на 17,9% к уровню прошлого года и составил 113,6 млрд пасс-км.