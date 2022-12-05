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НовостиНедвижимость5 декабря 2022 8:34

На проект парка в Новом Уренгое потратят 13 миллионов рублей

Сейчас власти города ищут подрядчика
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Новом Уренгое появится новый парк

В Новом Уренгое появится новый парк

Фото: Александр КОЦ

В Новом Уренгое появится тематический парк «Образовательный», который обустроят на берегу реки Варенга-Яха в микрорайоне Ягельном. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Сейчас власти ямальского города занимаются поиском подрядчика, который разработает план-проект парка. На это из бюджета выделили 13,3 миллиона рублей.

Дизайн парка, согласно техническому заданию, должен отражать суть Нового Уренгоя как динамично развивающегося города и центра газовой промышленности Ямала и России, а также этническую особенность округа.

В парке появится эколого-биологический центр на 800 мест.