В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности областного учреждения

Начальник службы безопасности за 100 тысяч рублей отказался от проверок вверенного ему объекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Его признали виновным в получении взятки.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя, в значительном размере), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Дело в том, что с предприятие заключило договор с юрлицом и пять месяцев начальник, о котором идет речь, должен был проводить проверки и обеспечивать безопасность одного из автовокзалов в Екатеринбурге. Но за 100 тысяч, которые ему заплатили в качестве взятки, он забыл о своих обязанностях.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным начальника службы безопасности по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя, в значительном размере) и назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.