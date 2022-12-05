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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:12

В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности областного учреждения

Его признали виновным в получении взятки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Начальник службы безопасности за 100 тысяч рублей отказался от проверок вверенного ему объекта

Начальник службы безопасности за 100 тысяч рублей отказался от проверок вверенного ему объекта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Его признали виновным в получении взятки.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя, в значительном размере), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Дело в том, что с предприятие заключило договор с юрлицом и пять месяцев начальник, о котором идет речь, должен был проводить проверки и обеспечивать безопасность одного из автовокзалов в Екатеринбурге. Но за 100 тысяч, которые ему заплатили в качестве взятки, он забыл о своих обязанностях.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным начальника службы безопасности по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя, в значительном размере) и назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.