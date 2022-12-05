Психиатр дала советы, как пережить измену

Главное для человека в сложной ситуации - не оставаться в одиночестве Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Психиатр Елена Николаева в беседе с NEWS.ru рассказала, как пережить измену супруга или партнера. Главное, по словам специалиста, не оставаться в одиночестве, так как поведение человека в такой ситуации предсказать крайне сложно из-за гормонов. Окружающим в этом случае стоит попытаться отвлечь человека от сложной ситуации.

Психиатр рассказывает, что ревность - это животное начало человека. Когда мозг получает сильный заряд адреналина, то контролировать поведение сложно, поэтому таких людей нужно какое-то время держать под контролем.

До этого психотерапевт Мариам Красикова сказала, что с повышенной тревожностью можно справиться без медикаментов и врачей. Нужно расписать пошаговые действия и следовать им. Например, помогает прием с медленным «просматриванием» мыслей без зацикливания на них с закрытыми глазами.