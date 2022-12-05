Из-за нехватки мигрантов в Свердловской области растет дефицит кадров в строительной сфере

В регионе некому идти работать на стройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области растет дефицит кадров в строительной сфере. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Зарплата.ру», подводя итоги за ноябрь. Они назвали причины нехватки специалистов.

- Среди основных причин, которые влияют на текущую ситуацию, в первую очередь необходимо отметить демографическую яму девяностых и начала нулевых, - рассказали в пресс-службе сервиса. - Также отмечается нехватка мигрантов в связи с возвращением части из них на родину, поскольку спрос на рабочих в странах СНГ увеличился из-за переноса некоторых российских инвестпроектов.

Ситуацию с кадрами, по мнению экспертов сервиса, помимо прочего усугубляет то, что растут объемы строительства, которые производятся в рамках нацпроектов.

Так, например, по данным «Зарплаты.ру», на 24 % за месяц вырос спрос на инженеров ПТО, на 22 % - на инженеров по эксплуатации. Кроме того, на 20 % стало больше вакансий электромонтажников, на 19 % - маляров и на 18 % - сварщиков.