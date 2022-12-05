В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 312 единиц техники

Водителей просят не создавать помех дорожной технике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выпало около восьми сантиметров снега. На борьбу с последствиями снегопада на дороги региона отправили 312 единиц техники. Для ликвидации зимней скользкости уже израсходовано 210 тонн песка и 12 тысяч тонн пескосоляной смеси.

- Работы будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости. Водителей просят не создавать помех дорожной технике, а также выбирать скорость движения и дистанцию между автомобилями, исходя из погодных и дорожных условий, - рассказали в департаменте информполитики.

Напомним, что, по данным Уралгидрометцентра, снег в Свердловской области продолжит идти весь понедельник, 5 декабря. Столбики термометров при этом покажут -8... -13 градусов. Во вторник, 6 декабря, похолодает - ночью температура воздуха понизится до -20... -25 градусов. Днем потеплеет до -11... -16 градусов, а снегопады прекратятся.