В Юго-Западном из-за обрыва провода встали трамваи

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На Волгоградской, в районе больницы № 40, утром 5 декабря встали трамваи. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в диспетчерской ЕТТУ, произошло повреждение контактной сети.

- Ремонтная бригада едет на место, - рассказал диспетчер.

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Напомним, 2 декабря из-за повреждения контактной сети встали трамваи на Уралмаше. Предположительно, повреждение произошло из-за морозной погоды.

В июле сообщалось, что в Екатеринбурге хотят уменьшить количество автобусов, трамваев и троллейбусов. При этом количество мест для пассажиров должно вырасти с 104 до 123 тысяч. В мэрии объясняли, как это будет сделано.