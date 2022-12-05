Самолет из Антальи, летевший в Екатеринбург, приземлился Казани

В Кольцово сообщили, что аэропорт работает без ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет авиакомпании Southwind Airlines из Антальи, летевший в Екатеринбург, приземлился Казани. На запасной аэродром воздушное судно отправили из-за непогоды.

- Рейс 2S-1713 из Антальи решением экипажа ушел на запасной аэродром в Казань по причине сложных метеоусловий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта в Екатеринбурге. - Аэропорт Кольцово работает без ограничений, принимая и отправляя рейсы.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет должен прилететь в Екатеринбург из Казани в 16:00.

Фото: скриншот svx.aero

В Кольцово также отметили, что утром 5 декабря на запасной аэродром в Екатеринбурге прибыл рейс FV-6227 Москва - Челябинск из-за сложных метеоусловий в пункте назначения.