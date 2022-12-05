В Екатеринбурге в девятиэтажке вспыхнула электропроводка

Пламя разгорелось на пятом этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 4 декабря в девятиэтажке на Маяковского вспыхнула электропроводка. Пламя разгорелось на пятом этаже, повредив также входную дверь на лестничной клетке.

- К месту пожара выезжали три единицы техники, девять человек личного состава. Пожар локализован населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Асбесте ночью 2 декабря крупный пожар произошел в складском помещении на улице Заводской. Огонь распространился на площади 1 200 квадратных метров.