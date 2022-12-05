Чаще всего екатеринбуржцы покупают золотые цепочки без вставок из драгоценных камней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга готовы потратить на идеальный браслет до 50 тысяч. При этом чаще всего горожане покупают золотые цепочки без вставок из драгоценных камней. К такому выводу пришли аналитики A2:Research и ювелирного бренда SOKOLOV.

- Золотой браслет-цепочка без вставок - на втором месте рейтинга идеальных украшений россиян. Это единственное украшение, которое чаще всего предпочитают без вставок из драгоценных камней, - рассказали в пресс-службе компании.

На первом месте рейтинга оказалось золотое кольцо с крупным бриллиантом. Опрошенные россияне готовы отдать за это украшение свыше 100 тысяч рублей. Тройку лидеров украшений мечты замыкают серебряные серьги-люстры - это длинные массивные серьги с несколькими ярусами. Потратить на такие сережки россияне могут около 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что Екатеринбург занял первое место в России по тратам на ювелирные украшения. По данным аналитиков, жители города за 9 месяцев 2022 года потратили на украшения 3,6 миллиарда рублей.