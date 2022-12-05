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НовостиОбщество5 декабря 2022 2:56

Жители Екатеринбурга готовы потратить на идеальный браслет до 50 тысяч

Чаще всего горожане покупают золотые цепочки без вставок
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Чаще всего екатеринбуржцы покупают золотые цепочки без вставок из драгоценных камней

Чаще всего екатеринбуржцы покупают золотые цепочки без вставок из драгоценных камней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга готовы потратить на идеальный браслет до 50 тысяч. При этом чаще всего горожане покупают золотые цепочки без вставок из драгоценных камней. К такому выводу пришли аналитики A2:Research и ювелирного бренда SOKOLOV.

- Золотой браслет-цепочка без вставок - на втором месте рейтинга идеальных украшений россиян. Это единственное украшение, которое чаще всего предпочитают без вставок из драгоценных камней, - рассказали в пресс-службе компании.

На первом месте рейтинга оказалось золотое кольцо с крупным бриллиантом. Опрошенные россияне готовы отдать за это украшение свыше 100 тысяч рублей. Тройку лидеров украшений мечты замыкают серебряные серьги-люстры - это длинные массивные серьги с несколькими ярусами. Потратить на такие сережки россияне могут около 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что Екатеринбург занял первое место в России по тратам на ювелирные украшения. По данным аналитиков, жители города за 9 месяцев 2022 года потратили на украшения 3,6 миллиарда рублей.