Экс-депутат думы Екатеринбурга Игорь Плаксин заплатит по долгам «Уктусстроя»

Фото: пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина больше 36 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

- Объем предъявленных к ООО требований кредиторов превышал сумму 301 миллиона рублей. Однако 268,6 миллионов рублей приходилось на взаимосвязанные с ООО «Уктусстрой» компании. И поэтому суд отказался включать их в реестр. «Уктусстрой» должен мэрии Екатеринбурга около 4 милилионов рублей по платежам за аренду. Общая задолженность компании - 36,3 миллиона рублей. К субсидиарной ответственности по нему привлекли Игоря Плаксина, - сообщает «Коммерсантъ».

ООО «Уктусстрой» было основным застройщиком жилого комплекса «Новый Уктус» и «Первого Николаевского». По версии прокуроров, Игорь Плаксин с сентября 2013 года по январь 2018 года, похитил больше 2,3 миллиардов рублей пайщиков и дольщиков. При этом, Игорь Плаксин не планировал исполнять обязательство перед покупателями недвижимости.

Напомним, Игоря Плаксина в сентябре 2021 года признали виновным в мошенничестве по части 4 статьи 154 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.