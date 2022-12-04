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НовостиОбщество4 декабря 2022 14:29

На Серовском тракте произошло массовое ДТП

В авариях люди не пострадали
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
На Серовском тракте работали сотрудники ГИБДД

На Серовском тракте работали сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На въезде в Екатеринбург скопилось большое количество поврежденных авто

На Свердловскую область обрушился снегопад. А вместе с ним пришел и «день жестянщика». Ранее сотрудники ГИБДД выступили с экстреннывм предупреждением для участников движения о непогоде и сильных осадках, которые значительно затруднили поток.

- На Серовском тракте в черте территории Екатеринбурга произошло несколько столкновений транспортных средств. Сотрудники ГИБДД выехали к месту происшествий и зафиксировали пять разных дорожно-транспортных происшествий. В результате столкновений люди не пострадали, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Скопление поврежденных машин запечатлел автолюбитель на развязке Расточная-Таватуйская. Он опубликовал видеозаписи в сообществе «Серовский тракт онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».