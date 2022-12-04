Стала известна дата запуска второго потока обучения в Женской гвардии Урала

Женщины научатся обращению с оружием и выйдут на полигон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует второй поток обучения от Женской гвардии Урала или ЖГУТ. Женщины будут проходить специальную подготовку, обучатся самообороне и первой медицинской помощи. А в конце занятий выйдут на полигон, чтобы проявить свое владение оружием.

О запуске нового потока Женской гвардии Урала объявила ее руководительница – Ольга Сметанина. - На второй поток ЖГУТа записались уже 50 женщин. Разделим их на две группы. Программа остается такой же. Но мы ещё метание ножей внедрили и расширили занятия по самообороне. До конца первого потока из 45 женщин до конца дошли 40. Выпускной первого потока состоится уже 19 декабря. На нем вручим нашим участницам удостоверения, шевроны и дипломы, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга Сметанина.

Во вторник, 6 декабря, состоится организационная встреча участниц в здании УрГЭУ СИНХ. Участницы встретятся у поста охраны вуза в 18:30. Сам обучающий курс второго потока пройдет уже с 16 января 2023 года.

Напомним, Женская гвардия Урала завоевала большую популярность среди екатеринбурженок. О ее создании попросили простые женщины, а также жены офицеров. Бизнесвумен рассказывали, почему пришли и чему учатся на занятиях. Кроме того, ЖГУТ уже расширил свою географию и даже открыл отделение в Донбассе.