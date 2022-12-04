На Свердловскую область надвигается похолодание и снег

В области ожидается похолодание до -25 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской ожидаются небольшие снегопады. Вместе с осадками на регион надвигаются минусовые температуры. В воскресенье, 4 декабря, Екатеринбург засыпало снегом. Из-за осадков городская ГИДББ выступила с предупреждением для водителей. Тем не менее, ожидается холодная погода в Екатеринбурге и Свердловской области 5 и 6 декабря.

Так, по данным Уралгидрометцентра, утром в понедельник, 5 декабря, в Свердловской области ожидается ночная температура воздуха до -15 градусов. Днем, столбики термометра покажут -8, -13 градусов. Также синоптики предупредили об осадках.

Уже во вторник, 6 декабря, ночная температура воздуха опустится до -20, -25 на севере области и в низинах. Днем потеплеет до -11, -16 градусов.

В Екатеринбурге, 5 декабря, температура воздуха зажержится на отметке -10, -12 градусов, как днем, так и ночью. Сильных осадков в этот день не ожидается. Уже, ночью, 6 декабря, в Екатеринбурге будет до – 20 градусов. А днем, воздух прогреется до -12,-14. Возможны незначительные осадки.