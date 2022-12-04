Госавтоинспекция Екатеринбурга выступила с предупреждением из-за непогоды

Автолюбители должны соблюдать скоростной режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбург, 4 декабря, обрушился снегопад. По этой причине, городская Госавтоинспекция выступила с предупреждением водителей о непогоде.

В ГИБДД напоминают, что участникам движения следует быть внимательнее. Водители должны учитывать сложные погодные условия, которые могут привести к происшествиям. Автолюбители должны снижать скорость до безопасной, не совершать резких и опасных маневров, а также соблюдать предписания дорожных знаков.

Пешеходам также не стоит забывать о том, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Также им следует позаботиться о своей видимости на дороге. Световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах помогут им сберечь свою жизнь при переходе в неосвещенном месте дороги. Также нужно снимать капюшоны курток, чтобы удостоверяться в безопасности пути было проще. Напомним, 3 декабря, на Сибирском тракте произошло массовое ДТП. Сразу четыре автомобиля столкнулись между собой и получили повреждения.