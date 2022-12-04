Жителя Екатеринбурга приговорили к 10,5 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Мужчину удалось поймать полицейским, когда он отправился делать очередной тайник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили дилера наркотических средств. Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Мужчина вступил в организованное преступное сообщество и получал данные покупателей наркотических веществ через сети.

- Обвиняемый прибыл на одну из станций в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Он обнаружил и поднял сверток, внутри которого находилось еще 14 свертков с наркотическим средством. А именно, в них был мефедрон, массой не менее 14,77 грамм, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

Позднее мужчина прибыл к еще одному месту с тайниками, но тут его уже задержали правоохранители. Железнодорожный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.