Уральский драматург Николай Коляда закрыл свой театр на четыре дня

Николай Коляда и его коллеги выехали отпраздновать День рождения театра и юбилей основателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 4 по 7 декабря закрыли для посещения «Коляда-театр». Драматург и его коллеги выехали на туристическую базу в Реж. Николай коляда и его подопечные будут праздновать День рождения театра, а также юбилей основателя.

Так, 4 декабря, Николаю Коляде исполнилось 65 лет, а его театру 21 год. Напомним, уральский драматург зарегистрировал «Коляда-театр» 4 декабря 2001 года.

По поводу такого большого торжества весь коллектив на четыре дня отправился отдыхать в «Баден-Баден». Об этом Николай Коляда написал на своей личной странице «ВКонтакте».

«Коляда-театр» возобновит свою работу для посетителей 8 декабря. Кассы также не будут работать. Поэтому, билеты на некоторые спектакли можно приобрести на официальном сайте.

Николай Коляда - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международной премии имени Станиславского, директор и художественный руководитель «Коляда-театра». Артистом Николай Коляда начал работать еще с 17 лет, после окончания Свердловского театрального училища.