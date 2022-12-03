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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 16:18

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажного дома

ЧП произошло на Уралмаше
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Причины случившего на данный момент неизвестны.

Причины случившего на данный момент неизвестны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Очевидцы успели снять ЧП на видео. Причины случившего на данный момент неизвестны.

По данным очевидцев, которые прислали фото и видео в группу во «Вконтакте» «Бандитский центр ЕКБ», мужчина сорвался с многоэтажки в районе Уралмаш. Происшествие случилось на улице Калинина, возле школы №80 днем 3 декабря.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга на момент публикации от комментариев воздержались.

Также днем 3 декабря в Первоуральске с 16 этажа выпал подросток. Молодой человек выжил. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить парню жизнь. Известно, что подросток рассказал другу о записке, в которой объяснил мотивы поступка.