На открытие новой выставки в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге приедет сын поэта

Сын Высоцкого откроет лично откроет выставку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытие нового пространства в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге приедет сам сын советского поэта Никита Высоцкий. Как рассказал владелец музея и бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский, событие посвящено 85-летию советского поэта.

- Это будет 25 января, сын Владимира Высоцкого будет открывать выставку. На ней будут редкие и уникальные его фото. Это скорее не выставка, а новое музейное пространство. Также будет памятный концерт ККТ «Космос», - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Гавриловский.

Вход на торжественное открытие выставки в музее будет бесплатным. Уже вечером на посвященном Владимиру Высоцкому концерте в «Космосе» выступят Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр и многие другие.

Недавно владелец екатеринбургского небоскреба купил квартиру Высоцкого в доме №15 в Большом Каретном переулке в Москве. Скоро все поклонники поэта смогут арендовать ее, чтобы переночевать в легендарном месте.