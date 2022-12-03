Жителей Екатеринбурга просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год

Жители Екатеринбурга получили счета за коммунальные услуги двухлетней давности Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Екатеринбурга получили счета за коммунальные услуги двухлетней давности. Большие суммы в квитанциях получили жители домов под управлением компании «Лазурит», перед портал «Е1».

Одна из жительниц такого дома рассказал, что двухкомнатную квартиру, площадью 37 квадратных метров, ей выставили счет в размере 11 708 рублей. В квитанции по этому поводу есть объяснение.

«На основании распоряжения ООО УК «Лазурит» в текущей квитанции проведено снятие оплат по услуге «отопление» и «горячее водоснабжение» за период с 01.12.2020 по 28.02.2021 на основании оплаченных счетов в ПАО «Т Плюс», - цитирует документ «Е1».

По словам директора УК «Лазурит» Андрея Щекина, такие счета получили жильцы, которые были замешаны в историю с двойными счетами в 2020 и 2021 годов. Два года счета за отопление одновременно выставляли и управляющая компания, и энергетики.

Официальный ответ жителям домов от компании "Лазурит". Фото: группа во "Вконтакте" "Лазурит"

После разбирательств, в УК «Лазурит» аннулировали счета и сделали перерасчет. Сейчас, как говорит Андрей Щекин, энергетики должны провести сверки и ситуацию исправить. Эту же позицию жильцам домов в компании официально обозначили.