В Первоуральске подросток выпал с 16-го этажа

Парень оставил записку, в которой рассказал о мотивах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске с 16-го этажа выпал молодой человек. Известно, что подросток выжил. До его падения очевидцы вели с ним беседу. К месту ЧП быстро приехали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

- В настоящее время врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти его жизнь. Сообщение в полицию о том, что юноша стоит на балконе 16-этажки по линии «112» в дежурную часть полиции Первоуральска поступило в 14:42. По оперативным сведениям, подросток поделился со своим товарищем информацией о том, что он оставил письмо, в котором объяснил мотив своего поступка, - сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас полиция и служба по делам несовершеннолетних ищут письмо парня. После проверки представители МВД примут обоснованное решение.

До этого в Первоуральске с собой покончила 17-летняя школьница. Она оставила записку, в которой извинялась за потраченные на нее деньги зря, и обозначила, что ненавидит отца.