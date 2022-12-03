Темой городка станет 300-летие Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в ледовом городке на главной площади в Екатеринбурге появится платный аттракцион. Спуск с самой высокой горки на Площади 1905 года будет стоить 50 рублей. Об этом рассказал начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

- Одна большая горка будет платной – 50 рублей будет ее стоимость. Планируем усовершенствовать онлайн-продажу билетов и работу турникетов. В последние годы эта система была, здесь есть над чем работать: была большая очередь, - заявил Илья Марков.

По его словам, если бы такой системы не было бы, то очередь на горку была бы еще больше. Сейчас ледовый города на Площади 1905 года активно строится. В ближайшие дни ожидают первую поставку льда.

Главная елка, которая в этом году будет живой, уже выбрана. Ее высота – примерно 28 метров. В ледовый городок ее привезут во второй половине декабря. Городское пространство откроется 30 декабря в 17:00.

Напомним, что темой ледового городка в этом году станет юбилей Екатеринбурга. К 300-летию на площади установят один из самых сложных элементов – ледовая реконструкция первой екатеринбургкой крепости.