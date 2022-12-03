Арабская авиакомпания возобновила полеты из Екатеринбурга

Air Arabia будет выполнять рейсы из Екатеринбурга до четырех раз в неделю. Фото: пресс-служба Кольцово

В аэропорту Кольцово начнет выполнять рейсы арабский перевозчик. Авиакомпания Air Arabia уже выполнила свой первый рейс из Екатеринбурга в Шарджу.

- Авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов. 3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа, - сообщает пресс-служба Кольцово.

Air Arabia будет выполнять рейсы из Екатеринбурга до четырех раз в неделю. Купить билеты на рейсы можно на сайте компании, а также у агентов.

До этого авиаперевозчик выполнял перелеты из Кольцово в 2015 году. Рейсы Air Arabia прекратились весной того года.

Напомним, что о том, что арабская авиакомпания возобновит полеты из Екатеринбурга стало известно в конце октября 2022 года.