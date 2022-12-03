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НовостиОбщество3 декабря 2022 4:52

Уральского блогера Михаила Климарева, признанного иноагентом, объявили в розыск

Блогера Михаила Климарева* объявили в розыск по уголовной статье
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Фото: соцсети Михаила Климарева*

Фото: соцсети Михаила Климарева*

Блогер из Екатеринбурга Михаил Климарев* разыскивается по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базы МВД.

«Климарев Михаил Валерьевич*, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», - указывается в базе, но не уточняется, по какой именно статье.

Минюст включил Климарева в список иноагентов в начале мая 2022 года. В последнее время блогер занимает должность исполнительного директора в фонде «Общество защиты интернета».

До этого, в начале ноября 2022 года, в розыск объявили уральского журналиста Дмитрия Колезева, которого также Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов.

*Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.