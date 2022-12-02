Три проекта из Свердловской области получат премии за лучшие IT-разработки

Денежные награды в 300 тысяч присудил Евгений Куйвашев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Три проекта из Свердловской области присудили премии за лучшие IT-разработки. Денежные награды в 300 тысяч присудил Евгений Куйвашев. Об этом сообщил областной департамент информационной политики.
Победителями стали создатели приложения регионального МФЦ «ВнеОчереди», разработчики серверных систем повышенной безопасности и методики организации хранилища данных для промышленных предприятий.
- В Свердловской области исторически сложилась сильная школа программирования. Мы планомерно поддерживаем IT-сферу, создаем условия для работы талантливых программистов, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В начале ноября конкурсная комиссия при министерстве цифрового развития и связи выбрала претендентов на победу из 14 инновационных IT-проектов. Позже их представили главе региона.
Премия губернатора в сфере информационных технологий учреждена еще в 2009 году. За это время премии вручались 13 раз, ее лауреатами стали 36 проектов. Общая сумма выплат составила больше десяти миллионов рублей.