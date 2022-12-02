В Тугулыме учреждение здравоохранения задолжало 4,8 миллиона рублей за товары и услуги

Благодаря принятым прокуратурой мерам долг перед предпринимателями был полностью погашен Фото: Даниил ОПАРИН

В Свердловской области в городе Тугулым учреждение здравоохранение задолжало 4,8 миллиона рублей за различные товары и услуги. У организации появилась задолженность по оплате государственных контрактов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Учреждением не были оплачены поставка, ремонт и обслуживание медицинской техники, поставку химических реактивов, медикаментов, продуктов питания и расходных материалов и коммунальные услуги.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление и.о. главного врача учреждения здравоохранения с требованием об устранении нарушений законодательства, а также возбудила в отношении данного должностного лица административное дело за нарушение заказчиком установленного законодательством срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, - сообщили в ведомстве.

Благодаря принятым прокуратурой мерам долг перед предпринимателями был полностью погашен.