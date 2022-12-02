Леша Свик назвал имя новорожденного ребенка

Певец показал свидетельство о рождении первенца. Фото: telegram-канал Леши Свика

Леша Свик раскрыл имя первенца. 1 декабря жена певца Ксения Ткачева подарила ему дочку. Об этом музыкант рассказал в своем telegram-канале.

- Эмилия, - коротко подписал фото дочери и свидетельства о ее рождении певец.

Фото: telegram-канал Леши Свика

Ранее он также опубликовал фотографии из роддома.

- Рожать, говорит, сегодня будет. Я говорю, подожди до завтра, дата хорошая будет, - рассказал перед родами жены певец.

Напомним, Леша Свик и блогерша из Москвы Ксения Ткачева поженились в июне 2022 года, через месяц после того, как рэпер сделал возлюбленной предложение.

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