В Екатеринбурге женщина заперла горожан в отделении почты

Екатеринбурженка заблокировала проход почтового отделения Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге в почтовом отделении на Бебеля женщина устроила скандал из-за потерянного телефона. Екатеринбурженка не нашла свой мобильник после чего решила сама найти вора. Она заблокировала проход и не давала выйти клиентам почты.

Екатеринбурженка потребовала показать сумки и карманы, находящихся в помещении людей, перед тем, как они выйдут. Также женщина попросила вызвать полицию и помощи у охраны. В ответ на это клиенты начали возмущаться, спорить и кричать. Одному мужчине удалось прорваться снаружи и выпустить остальных.

- Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Сотрудники почты действовали по инструкции и вызвали группу быстрого реагирования. Произошедшее не повлияло на работу отделения, — уточнили порталу Е1.RU в УФПС по Свердловской области.

На данный момент сообщение об инциденте поступило в отдел полиции. А сотрудники территориального ОВД проверят информацию о хищении телефона у женщины.