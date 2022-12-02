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НовостиСпорт2 декабря 2022 17:41

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс»

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу уральцев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Эта победа позволяет «шоферам» удерживать лидерство в восточной конференции

Эта победа позволяет «шоферам» удерживать лидерство в восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде сумел переиграть казахстанский «Барыс». Встреча, проходившая на арене Астаны, завершилась со счетом 0:2 в пользу уральцев.

Гости площадки открыли счет только в середине второго периода, усилиями Павла Куликова была заброшена первая шайба. Окончательный счет в матче установил Брукс Мэйсек, он поразил ворота Юлиуса Гудачека на 57 минуте.

Эта победа позволяет «шоферам» удерживать лидерство в восточной конференции, на счету команды 53 очка в 36 проведенных матчах.

Ранее стало известно, что континентальная хоккейная лига присудила награду «Защитник месяца» игроку уральского клуба «Автомобилист» Нику Эберту. Для американского легионера это первая подобная награда в карьере.