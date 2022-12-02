У жителя Верхней Пышмы через сервис объявлений украли 26 тысяч рублей

Мужчина заметил, что с его карты списали 26 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Верхней Пышме местного жителя обманули мошенники. С его карты списали 26 тысяч рублей из-за объявления в известном сервисе. Об этом сообщили в МО МВД «Верхнепышминский».

Мужчина обратился в дежурную часть с заявлением о краже денежных средств с его карты. По его словам, он разместил объявление о продаже ноутбука на сервисе «Юла». Там уральцу написала девушка о том, что готова купить товар. Также попросила о переписке в социальной сети. Девушка сообщила, что необходимо пройти еще дополнительно «резервацию» на сайте, при этом использовать номер 900, который является в системе ПАО «Сбербанк» сообщением по совершению платежей.

- Мужчина выполнил все указания потенциальной «покупательницы», а через некоторое время обнаружил что с его счета списались более 26 000 рублей, тогда он и понял, что стал жертвой мошенников. Полицией проводится проверка, - рассказали в МО МВД «Верхнепышминский».

В органах напомнили, что при продаже вещей на сервисах объявлений нельзя переходить в сторонние социальные сети и давать свой номер телефона. Также никому нельзя сообщать коды и переходить по подозрительным ссылкам.