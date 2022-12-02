В Екатеринбурге полицейские завершили поиски двух мальчиков, пропавших в ноябре

Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улице Молотобойце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские завершили поиски двух ребят, которые пропали еще в конце ноября. Один из них вышел в школу 29 ноября с улицы Колхозников и не вернулся домой, а второй мальчик отправился за хлебом с Агрономической 30 ноября.

- Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улице Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть. По предварительной информации противоправных действий в отношении них не совершено, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее в полиции Первоуральска завершили поиски 15-летнего подростка, который пропал еще 24 ноября. Подростка нашли живым и невредимым. В местное ОМВД России обратилась 47-летняя опекун мальчика. По ее словам, подросток ушел гулять и перестал выходить на связь - его телефон недоступен.