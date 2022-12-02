Школьники из Екатеринбурга стали лучшими химиками в регионе

Всего в состязании проявляло участие 23 команды из девяти городов региона Фото: администрация Екатеринбурга

Ученики из двух екатеринбургских образовательных учреждений заняли первое, второе и третье место на региональном конкурсе химиков. В IX Свердловском химическом турнире победили команды «ТриКошки» из гимназии № 9, LiSThOBlOsHCa, представляющая школу № 23 и также ребятам из гимназии № 9 – команда «Ромашки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего в состязании проявляло участие 23 команды из девяти городов региона. А за победу и выход на уральский и межрегиональный химические турниры боролись 140 участников.

- Теперь командам «ТриКошки» и LiSThOBlOsHCa предстоит поездка в Москву для участия в заключительном этапе межрегионального химического турнира. Лучшие 6 команд приглашены на Уральский химический турнир, - рассказали в пресс-службе администрации.

Команды участвовали в научных боях, которые проходили в формате дистанционных защит. Докладчик оглашает свое мнение, оппонент же задает вопросы, а рецензент модерирует дискуссию и оценивает работы.