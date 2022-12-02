В екатеринбургском зоопарке тестируют анималотерапию

На занятии горожане смогут поближе познакомиться с животными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском зоопарке пройдут занятия с животными. 3 и 10 декабря сотрудники проведут экскурсию, а затем пройдет лекция с опытным психологом. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского зоопарка.

Встреча рассчитана на людей с самыми различными возможностями здоровья. Ведущий-психолог проведет занятия с элементами анималотерапии.

- На занятиях можно узнать, как общаться бережно и интересно с самыми разными животными - колючими ежами и пушистыми кроликами, спокойными змеями и юркими попугаями. Под чутким руководством ведущей занятия, дипломированного психолога и специалиста по анималотерапии Анны Андрейчук, удовольствие от общения получают все - и люди, и животные. Вы узнаете, что змеи могут быть теплыми, а крысы общительными и дружелюбными, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Мероприятия проходят в рамках Дней милосердия в Свердловской области и областной добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день». Занятия проводят бесплатно. Для их посещения нужно только приобрести входной билет в зоопарк.