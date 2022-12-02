В Екатеринбурге рецидивист отобрал у пенсионерки телефон и сбежал

Мужчина во всем признался и рассказал, что успел продать смартфон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист отобрал у 62-летней пенсионерки дорогой телефон и сбежал. Пострадавшая пришла в полицию и рассказала, что инцидент произошел недалеко от жилого дома № 16 по улице Восточной. К ней подошел неизвестный и вырвал гаджет из руки.

Пострадавшая оценила сумму ущерба в 16 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска изобличили и задержали подозреваемого в хищении смартфона гражданина. Его доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности. Им оказался ранее судимый местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина во всем признался и рассказал, что успел продать смартфон. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание за это преступление составляет семь лет лишения свободы.