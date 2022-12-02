Уральский филармонический оркестр победил во всероссийском музыкальном конкурсе

Всего на участие в конкурсе было подано 32 заявки от 18 регионов страны Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Филармонический оркестр из Екатеринбурга во главе с Дмитрием Лиссом одержал победу во всероссийском музыкальном конкурсе. В Санкт-Петербурге завершилась оркестровая премия «440 герц». Всего на участие в конкурсе было подано 32 заявки от 18 регионов страны. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

Оркестры представили записи своих симфонических программ за 2021 год. Также обязательным условием конкурса было включение в программу произведений композиторов Дмитрия Шостаковича или Сергея Прокофьева.

- Уральский филармонический оркестр сразу был отмечен, как один из явных фаворитов. Члены жюри обратили внимание на прекрасные инструменты оркестра, на то, что видна многолетняя работа коллектива единомышленников, воспитанных в одной эстетике, - рассказала художественный руководитель Большой оркестровой премии «440 герц» Надежда Маркарян.

Жюри возглавили сын Шостаковича - дирижер Максим Шостакович, внук Прокофьева - композитор Габриэль Прокофьев. Победителей определяли по десяти разным номинациям.