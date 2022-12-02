В Екатеринбурге на проспекте Ленина из-за бесхозной сумки встало движение трамваев

Как оказалось, в вагоне общественного транспорта № 18 нашли бесхозную сумку. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге на пересечении проспекта Ленина и Пушкина встали все трамваи. Инцидент произошел в 19:48 по местному времени. Как оказалось, в вагоне общественного транспорта № 18 нашли бесхозную сумку.

- Трамваи стоят в сторону площади. В вагоне безхоз, вызвала спецслужбы, - рассказал «КП-Екатеринбург» водитель трамвая.

Ранее в Екатеринбурге на остановке «Парк Маяковского» пассажиров трамвая эвакуировали из салона из-за подозрительной сумки, у которой не было владельца. На место вызвали сотрудников МЧС и бойцов Росгвардии.

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области рассказали, что женщина забыла в трамвае свою сумку, однако вскоре вернулась за ней.