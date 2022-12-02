В Новоуральске поймали бизнесмена, нелегально продававшего алкоголь

Теперь уралец стал фигурантом уголовного дела за незаконную реализацию алкогольной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске росгвардейцы задержали 47-летнего мужчину, который нелегально продавал алкоголь. Ориентировка на местного жителя поступила силовикам накануне, как оказалось, его объявили в розыск за незаконное предпринимательство.

- В ходе патрулирования маршрута сотрудники обнаружили напротив дома на улице Ленина мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и остановили его для опроса. В ходе проверки по базам данных информация о задержанном подтвердилась, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Теперь уралец стал фигурантом уголовного дела за незаконную реализацию алкогольной продукции. Силовики передали задержанного «бизнесмена» в отдел федеральной службы судебных приставов, которые и были инициаторами поиска.