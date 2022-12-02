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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:29

В Новоуральске поймали бизнесмена, нелегально продававшего алкоголь

Ориентировка на местного жителя поступила силовикам накануне
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь уралец стал фигурантом уголовного дела за незаконную реализацию алкогольной продукции

Теперь уралец стал фигурантом уголовного дела за незаконную реализацию алкогольной продукции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске росгвардейцы задержали 47-летнего мужчину, который нелегально продавал алкоголь. Ориентировка на местного жителя поступила силовикам накануне, как оказалось, его объявили в розыск за незаконное предпринимательство.

- В ходе патрулирования маршрута сотрудники обнаружили напротив дома на улице Ленина мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и остановили его для опроса. В ходе проверки по базам данных информация о задержанном подтвердилась, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Теперь уралец стал фигурантом уголовного дела за незаконную реализацию алкогольной продукции. Силовики передали задержанного «бизнесмена» в отдел федеральной службы судебных приставов, которые и были инициаторами поиска.