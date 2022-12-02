Строительство «Высоцкого-2» в Екатеринбурге может быть профинансировано Сбербанком

Девелопер и владелец высотки Андрей Гавриловский ведет переговоры с этой компанией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство нового небоскреба «Высоцкий-2» в Екатеринбурге может быть профинансировано Сбербанком. Известно, что девелопер и владелец высотки Андрей Гавриловский ведет переговоры с этой компанией. Возведение башни запланировано на следующий год.

По данным издания 66.ru, управляющий свердловским отделением кредитной организации Владислав Шиленко отметил, что банк заинтересован в финансировании «Высоцкого-2».

- Мало кто в стране сегодня проектирует небоскребы. В Екатеринбурге есть три проекта: «Высоцкий-2», «Екатеринбург Сити» и Opera Tower. И в таких масштабных стройках обязательно нужен стратегический партнер, и я надеюсь, что им выступит Сбербанк, отметил сам Андрей Гавриловский.

Напомним, на строительном форуме 100+ TECHNO BUILD впервые показали, как будет выглядеть новый небоскреб. Общественности представили десять разных макетов. Судя по ним, новый небоскреб разместится между «Антеем» и «Высоцким».