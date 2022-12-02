В Алапаевске пенсионерка лишилась 300 тысяч, поверив телефонным мошенникам

Уралочка сняла и отправила через терминалы порядка 300 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 61-пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный, представился полицейским и рассказал, что кто от ее имени пытается снять ее деньги в банке.

- В ходе телефонного разговора мошенник выяснил: есть ли у потерпевшей какие-либо вклады и их сумму. Затем он попросил продиктовать номер сотового телефона, чтобы с потерпевшей связался следователь, который якобы занимается расследованием, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщине объяснили, что ей необходимо обналичить деньги и перевести их на безопасные счета. Таким образом, уралочка сняла и отправила через терминалы порядка 300 тысяч. Только на следующий день она поняла, что ее обманули, и написала заявление. В полиции проводят проверку.