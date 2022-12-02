В декабре в Свердловской филармонии состоятся концерты, посвященные творчеству Сергея Рахманинова

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

В преддверии 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова Свердловская филармония погружает в фортепианное творчество композитора. Любимый инструмент русского гения будет звучать в трёх декабрьских концертах, которые объединит социокультурный проект «Рахманинов-150. Фортепианное наследие», организованный региональным отделением ООГО «Российский фонд культуры» в Свердловской области и Свердловской филармонией.

1 декабря в литературно-музыкальном спектакле, посвященном жизни и творчеству Анны Ахматовой, рахманиновские сочинения и музыка других композиторов-современников поэтессы воссоздаст звуковую атмосферу того времени. Публика встретится с актрисой Марией Третьяковой, а партию фортепиано в спектакле исполнит представитель нового поколения российской исполнительской школы Иван Кощеев.

8 декабря лауреат международных конкурсов Виктория Любицкая, «обладающая даром глубочайшего погружения в музыку» (Владимир Крайнев), представит произведения композитора из известных фортепианных циклов «Пьесы-фантазии», «Салонные пьесы», «Этюды картины». Рахманиновская музыка занимает особое место в творчестве пианистки. В её репертуаре — все сольные фортепианные сочинения композитора и все его концерты для фортепиано с оркестром.

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

12 декабря к творчеству Сергея Рахманинова обратится выдающийся российский пианист Николай Луганский, признанный одним из лучших в мире интерпретаторов рахманиновской музыки. Он регулярно посещает рахманиновские места, руководит Международным музыкальным Рахманиновским фестивалем, а в год 150-летия со дня рождения композитора планирует исполнить всё его фортепианное наследие.

Для посетителей концертов в Галерее «Эгида» Свердловской филармонии в декабре откроется просветительская выставка, посвященная Сергею Рахманинову и истории исполнения его сочинений в многолетней творческой деятельности Свердловской филармонии.

В образный мир рахманиновского творчества, в атмосферу, окружавшую его при жизни, публику введёт просветительская лекция Антонины Макаровой «Фортепианная музыка С. Рахманинова: от романтизма к символизму», которая предварит выступление Николая Луганского. Лекция и концерт будут транслироваться на сайте sgaf. ru и в социальной сети ВКонтакте.

За счет использования технологий Виртуального концертного зала аудитория проекта значительно превзойдёт число посетителей Большого зала Свердловской филармонии. Организованные просмотры прямой трансляции концерта пройдут более чем в 100 виртуальных залах региона, открытых в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты. Это позволит приобщить к творчеству Рахманинова слушателей самого разного возраста, социального статуса, уровня подготовки.

Проект «Рахманинов-150. Фортепианное наследие» откроет серию концертных мероприятий, приуроченных к юбилею композитора. В Свердловской филармонии к памятной дате готовится фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка», который объединит его хоровую музыку, живопись и современные визуальные технологии.