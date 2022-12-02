В Екатеринбурге центр «Бонум» получил технику для реабилитации детей на 79 миллионов

Медицинский центр получил технику для реабилитации детей. Фото: МЦ "Бонум"

Медцентр «Бонум» в Екатеринбурге получил 56 единиц техники для медицинской реабилитации детей с нарушениями здоровья. До конца года в медицинский центр поступят еще 18 единиц техники по нацпроекту «Здравоохранение». Общая стоимость поставленной техники – 79 миллионов рублей.

«Бонум» больше 30 лет осуществляет динамическое наблюдение и катамнестическое сопровождение детей с тяжёлыми нарушениями здоровья в рамках выполнения реабилитационной программы для достижения желаемых результатов.

- Структура центра позволяет начать диагностический процесс у детей раннего возраста ещё до рождения, а лечебные мероприятия - с первых дней жизни ребёнка. И до сих пор ни в Свердловской области, ни в России не появилось аналогов этому, - рассказывает главный врач ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» Елена Дугина.