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НовостиНа здоровье2 декабря 2022 12:43

В Екатеринбурге центр «Бонум» получил технику для реабилитации детей на 79 миллионов

Оборудование получено по нацпроекту «Здравоохранение»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Медицинский центр получил технику для реабилитации детей. Фото: МЦ "Бонум"

Медицинский центр получил технику для реабилитации детей. Фото: МЦ "Бонум"

Медцентр «Бонум» в Екатеринбурге получил 56 единиц техники для медицинской реабилитации детей с нарушениями здоровья. До конца года в медицинский центр поступят еще 18 единиц техники по нацпроекту «Здравоохранение». Общая стоимость поставленной техники – 79 миллионов рублей.

«Бонум» больше 30 лет осуществляет динамическое наблюдение и катамнестическое сопровождение детей с тяжёлыми нарушениями здоровья в рамках выполнения реабилитационной программы для достижения желаемых результатов.

- Структура центра позволяет начать диагностический процесс у детей раннего возраста ещё до рождения, а лечебные мероприятия - с первых дней жизни ребёнка. И до сих пор ни в Свердловской области, ни в России не появилось аналогов этому, - рассказывает главный врач ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» Елена Дугина.