Центр Екатеринбурга перекроют из-за проведения зимнего полумарафона

Дистанция будет пролегать по набережной Городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за зимнего полумарафона «УГМК Европа-Азия». Пробег состоится в субботу, 3 декабря. Известно, что старт и финиш соревнований запланирован у ККТ «Космос».

- Организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта по части улицы 8 Марта: от проспекта Ленина до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина: от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Дистанция будет пролегать по набережной Городского пруда с 09:00 до 13:00. Ожидается, что на старт выйдут примерно полторы тысячи профессиональных спортсменов и любителей. Им предложат дистанции 21 километр и пять километров.