В Екатеринбурге затопило участок на пересечении улиц Крауля и Рабочих

Владельцы машин и пешеходы опасаются, что вся эта вода замерзнет, и образуется гигантский каток. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на пересечении улиц Крауля и Рабочих произошла серьезная коммунальная авария, затопило оживленный перекресток возле жилого комплекта «Русь».

Автомобилисты, проезжая этот участок, попадают в огромные лужи. Владельцы машин и пешеходы опасаются, что вся эта вода замерзнет и образуется гигантский каток.

- Здесь ходит общественный транспорт: автобусы 28, 38, троллейбусы 35 и 3. Рядом находится ЖК «Русь», три школы, - рассказывают читатели «КП-Екатеринбург».

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Оперативно связаться с пресс-службой Водоканала для получения комментария не удалось.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 29 сентября из-за коммунальной аварии затопило улицу Щербакова в районе улицы Белинского. Из-за потопа по проезжей части не могли проехать ни легковые машины, ни общественный транспорт.