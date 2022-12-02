Компании «Атомстройкомплекс» присужден золотой знак «Надежный застройщик 2022»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России», на котором состоялось награждение лучших строительных компаний страны, возводящих многоквартирные жилые дома. С 2014 года предприятиям, которые неукоснительно соблюдают законные права и интересы участников долевого строительства, присуждают золотой знак «Надежный застройщик». Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» подтвердил свой статус и в очередной раз стал обладателем престижной награды.

– Мы дорожим своей репутацией надежного застройщика. Согласно опросам покупателей, надежность и качество строительства нашей компании для большинства уральцев является ключевым критерием при выборе жилья, – комментирует Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». – Ежегодно наша компания входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Сейчас у нас в работе более десятка проектов по строительству жилых домов в разных районах города. Соблюдение качества и сроков строительства – наш приоритет. Успешно следовать ему позволяет собственное производство, свой проектный институт, парк передовой строительной техники и, безусловно, колоссальный профессиональный опыт.

«Атомстройкомплекс» не только соблюдает сроки строительства своих жилых домов, но и является партнером правительства Свердловской области в работе по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В 2020 году компания завершила за обанкротившейся компанией строительство долгостроя в центре города, передав больше пятидесяти долгожданных квартир обманутым дольщикам. Ранее застройщик также участвовал в решении вопросов пострадавших дольщиков Екатеринбурга, Арамили и поселка Светлый Свердловской области. В 2016 году «Атомстройкомплекс» спроектировал и построил отдельный дом для граждан, числящихся в областном реестре обманутых дольщиков.