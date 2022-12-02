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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:12

В Екатеринбурге откроется еще один киоск стритфуда «Мангалыч»

Он заработает к Новому году
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В киоск стритфуда ищут поваров

В киоск стритфуда ищут поваров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле ТЦ «Гранат» откроется еще один киоск стритфуда «Мангалыч». Планируется, что он начнет работать до Нового года.

- Мы хотим увеличить ассортимент блюд на мангале, меню будет шире, - рассказали «КП-Екатеринбург» владельцы «Мангалыча».

Киоск уже стоит, но внутри пока ничего нет. Тем не менее в него уже ищут сотрудников.

Отметим, что первый киоск с шаурмой на Уралмаше «Мангалыч» засветился в шоу на СТС «100 мест, где поесть». Его посетил ресторатор и ведущий Александр Белькович.