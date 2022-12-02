Карты, кредиты и клиенты: розница УБРиР растет по всем показателям

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Накануне лидеры продуктовых команд анализировали результаты работы за три месяца на Demo Day розничного бизнеса. За это время банк увеличил объемы выдач потребительских кредитов, ипотеки, кредитных и дебетовых карт, сберегательных продуктов. В банк приходят новые клиенты: с начала года активная база увеличилась уже на 10%.

«Нашим розничным бизнесом двигают ожидания и требования клиентов. На сегодняшний день мы делаем все, чтобы предоставить наилучший сервис, основанный на знании о наших пользователях. Наша команда аналитики данных уже научилась предугадывать заинтересованность клиента в продукте. Это та компетенция, которая позволит нам активно конкурировать на рынке», — отметил президент УБРиР Антон Соловьев.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

III квартал показал восстановление спроса на заёмные средства у населения. Количество выданных кредитов по сравнению с I кварталом увеличилось на 80%. Таких результатов удалось достичь за счет быстрой адаптации продуктового предложения банка под требования регулятора и сегментированного подхода к клиенту. Банк повышает качество сервиса: процесс получения кредита стал проще, а время ответа по заявке клиента сократилось. За счет новых технологий обработки данных о клиентах банк может предугадывать спрос на заемные средства и применять гибкий подход: дифференцировать продукт и выдавать кредит с условиями, которые подходят конкретному человеку.

ИПОТЕКА

Объем выдач ипотеки в УБРиР в III квартале вырос в 2,4 раза. Банк активно развивает партнерство с застройщиками на всей территории присутствия. По сравнению с прошлым годом доля первичного рынка в выдачах ипотеки увеличилась в 4 раза.

Ипотечная линейка УБРиР представлена широким перечнем продуктов, в том числе государственными программами со ставками ниже рынка. В третьем квартале упор был сделан на цифровизацию процессов: в банке появился сервис электронной регистрации сделки, что позволяет существенно приблизить момент приобретения жилья. Все это соответствует рыночному тренду — росту доверия клиентов к цифровым сервисам.

«Для нас третий квартал стал рекордным. Несмотря на внешние факторы, мы смогли увеличить финансовые показатели по нашим продуктам. По сравнению с прошлым годом мы в 3 раза больше выдали кредитных карт, и на 41% больше дебетовых карт. Более чем в полтора раза вырос портфель ипотеки и на 80% — количество выданных потребительских кредитов. Мы приближаемся к лучшим результатам рынка. Мы гордимся тем, что наши клиенты доверяют нам и признают нас надежным партнером», — рассказал Сергей Миловский, руководитель департамента розничного бизнеса УБРиР.

КАРТОЧНЫЙ БИЗНЕС

Третий квартал стал переломным с точки зрения продаж карточных продуктов: было выдано в 3 раза больше кредитных карт, чем в прошлом году, а рост портфеля составил 5%. Банк активно развивал новые каналы продаж, в том числе, партнерство с ритейлом. На 41% увеличилось количество выданных дебетовых карт. Транзакционная активность выросла на 5,3%. «В третьем квартале банк вновь поставил исторический рекорд в карточном бизнесе. Этого удалось достичь за счет развития каналов дистрибуции и ускорения бизнес-процессов. Мы развиваем собственную доставку карт. Мы смогли перестроить технологию зарплатного обслуживания: теперь скорость зачисления сократилась до 15 минут. Как итог мы продаем на 44% больше зарплатных карт, чем годом ранее», — отметил Сергей Миловский.

МОБИЛЬНЫЙ БАНК

УБРиР ставил для себя задачу увеличить долю клиентов, оформляющих продукты банка в дистанционных каналах, и этого удалось достичь: сегодня 56% сделок по продуктам оформляются онлайн. Проникновение мобильного банка выросло до 72%. Увеличению показателей способствовала активная работа с клиентом во всех каналах взаимодействия, а также постоянная работа над качеством продуктов банка и процессом их оформления. В третьем квартале в приложении появились предодобренные кредиты и кредитные карты, а при оформлении дебетовых карт стало возможным выбирать доставку курьером. Активнее всего в мобильном приложении ведут себя вкладчики: доля сделок через мобильный банк выросла до 67%.

ПАССИВЫ

В третьем квартале клиенты продолжили открывать вклады и накопительные счета в УБРиР: портфель пассивов увеличился с начала года на 17,5%. Драйвером роста стали накопительные счета: увеличение их портфеля составило 30% с начала года.

«Показатели нашей работы в третьем квартале и результаты октября-ноября вселяют уверенность в достижении тех целей, которые мы ставили перед собой год назад. Важно, что мы адаптировались к внешним условиям и вернулись к годовым планам и по рентабельности, и по прибыльности. Более того, мы сформировали хороший задел для прыжка в 2023 год, который завершит текущий стратегический цикл. И уже сегодня мы задумываемся о новой стратегии развития на несколько лет вперед», — подвел итоги мероприятия президент УБРиР Антон Соловьев.

Напомним, Demo Day в УБРиР — мероприятие, на котором команды, отвечающие за развитие продуктов банка, обсуждают результаты, представляют новые разработки и делятся эффективными решениями. Отметим, что предыдущий Demo Day состоялся в августе, следующий пройдет уже в 2023 году.