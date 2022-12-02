«Баден Баден» откроет реконструированный «Зеленый мыс» в 2023 году

Фото: предоставлено Baden Family

«Баден Баден» откроет реконструированный «Зеленый мыс», который находится под Новоуральском рядом с озером Таватуй, в 2023 году. Об этом сообщил основатель сети Baden Family Евгений Кононов. Он также рассказал, что фишкой комплекса станет ресторан на 11 этажен с шикарным видом, который откроют на месте библиотеки.

- Территория комплекса - на возвышенности, и практически с каждой точки открывается очень крутой вид на воду и горы. Термальный комплекс построим в уже имеющемся здании. Там будет внутренний бассейн и бани с панорамным остеклением - с видом на все эти красоты, - рассказывал Евгений Кононов.

Известно, что на территории планируют оборудовать полноценный горнолыжный комплекс.

Напомним, на озере Шарташ продолжается подготовка к строительству термального комплекса сети «Баден-Баден». По данным компании, его построят в течение трех лет - к 2025 году. Инвестиции в него составят 1,5 миллиарда рублей.