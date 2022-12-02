В Екатеринбурге разыскивают двух пропавших мальчиков

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего Никиту Горшкову и 10-летнего Виктора Шиловских.

- На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Предположительно, оба ребенка могут находиться вместе, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Никита пропал еще во вторник, 29 ноября. Около 10 утра он ушел в школу, которая находится на улице Колхозников и не вернулся. Он был одет в темно-синюю шапку с лейблом фирмы Fila, черную куртку до колен с капюшоном (внутри подклад из белого меха), темно-серые болоньевые брюки, черные ботинки.

Приметы Никиты: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые с челкой, глаза зеленые, на левой щеке родинка.

Виктор пропал днем позже, 30 ноября. Около 11 утра он ушел за хлебом в Агрономической, а домой так и не пришел. Он был одет в вязанную темно-синюю шапку с загибом, синюю куртку-парку с капюшоном, темно-серые школьные брюки, черные короткие кожаные ботинки на шнуровке и липучках.

Приметы Виктора: рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка «ежик».

Если вы знаете, где могут находиться мальчики, сообщите по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (розыск Никиты), 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7(999)368-14-06 (розыск Виктора) либо 02 (102 по мобильному).